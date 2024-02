Más allá de su éxito en la televisión y con su propio programa ‘La sala de Laura Acuña’ el sueño cumplido de Acuña ha sido el poder convertirse en madre de Helena y Nicolás, sus dos hijos.

(Vea también: [Video] Laura Acuña se destapó y mostró su cuerpo, después de tener a sus dos hijos)

A pesar de la serie de compromisos con los que cuenta la presentadora, también busca pasar el mayor tiempo posible con los pequeños y ahora la protagonista es Helena, la mayor de la familia y quien hizo parte del más reciente video de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La menor cumplió siete años y tuvo que tramitar su tarjeta de identidad contando detalles de su experiencia en compañía de su mamá: “Hoy llegué a la Registraduría Nacional y lo primero que me hicieron fue que me tomaron una foto, me hicieron firmar y me tomaron una huella”, fueron las declaraciones de la hija de la presentadora.

Helena aprovechó su paso por la entidad para invitar a los menores a que se acerquen a los principales puntos de la Registraduría para cumplir con este proceso y obtener el registro correspondiente a su edad.

La presentadora tampoco pasó por alto la aparición de su hija indicando: “Ya está muy grande. Gracias Registraduría por todo”. Esta es la primera vez que los videos de la entidad cuenta con la presencia de los hijos de algunas figuras del entretenimiento. A pesar de ello, la acogida para Helena ha sido positiva, pues la mayoría de los comentarios resaltan la belleza y ternura de la pequeña.

¿Quién es el esposo de Laura Acuña?

Aunque la presentadora desde hace algún tiempo no se ha dejado ver junto a él, el esposo y padre de los hijos de Laura Acuña es Rodrigo Kling, empresario con quien llegó al altar en el año 2010.

Ante la serie de rumores de una separación, la presentadora sigue enfocada en sus proyectos y en su familia. Sin embargo, Kling no residiría en Colombia desde hace un tiempo, sino en Estados Unidos, motivo por el cual Helena y Nicolás pasan la mayor parte del tiempo con Acuña y el resto de sus seres queridos.

