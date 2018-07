En las tiernas tomas, los hijos de Laura aparecen dormidos en la clínica en la que nacieron.

Mientras Helena lució un vestido rosado y su cabeza estaba descubierta, Nicolás tenía una pinta azul, que sí incluía gorro.

Esa publicación la acompañó la hermana de la presentadora con un post en el que llamó a sus sobrinos “mis amores”, y añadió una pregunta para sus fans: “¿#HelenaKlingAcuña y #NicolasKlingAcuña así o mas parecidos?”

Inmediatamente muchos de sus seguidores le respondieron con frases como: “La belleza viene de cuna”, “igualitos”, “idénticos” y “la misma nariz, boca, cejas 😍 ¡hermosos!”.

No obstante, también hubo uno que otro comentario en el que le decían: “Hermosos, pero no me parecen tan parecidos 😇”.

Aquí la comparación entre Helena y Nicolás que hizo su tía, para que opines si los hijos de Laura se parecen o no.