Les presento oficialmente el cuarto de Nicolás ❤️❤️❤️ – les dejo datos por si les gusta algo lo puedan conseguir 😘: Pared, cuadros y Decoración : @materilejuguetes Silla de lactancia: @elmueblesuizojuniors Mobiliario : @potterybarnkids

A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on Jul 8, 2018 at 7:29pm PDT