“Jota Mario Valencia se retira de RCN. El presentador de televisión cierra un gran ciclo en la TV con su programa de las mañanas”, añadió el diario.

No obstante, el periódico no especificó la fecha desde la que ya no estará el famoso en el canal, por lo que se desconoce si será desde este mes o cuando supuestamente se acabe ‘Muy buenos días’ para darle paso a nuevos formatos.

Cabe mencionar que esta información sobre la salida de Jota Mario no ha sido confirmada por RCN.

El medio tampoco se ha referido al supuesto fin del mencionado programa que se transmiten en las mañanas, de lunes a viernes, desde hace 16 años; y qué pasará con las presentadoras, la gente de producción y demás trabajadores de ‘Muy buenos días’ en caso de que este salga del aire.