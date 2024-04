Por: El Espectador

El hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías estuvo el pasado Jueves Santo en un evento en Coveñas, Sucre, en el que recreó el último concierto de su padre, previo a su muerte, hace siete años. Luego de esto, el joven recibió algunas críticas por su capacidad vocal, aunque Dayana Jaimes, viuda del artista, lo hizo refiriéndose al hecho de que cantara el mismo día y en el mismo lugar previo a la muerte del artista.

Crítica de Dayana Jaimes a Martín Elías Jr.

La mujer comentó a través de su cuenta en X (antes Twitter), que su crítica no iba enfocada a lo musical, sino a recrear ese momento que a ella aún le causa tristeza. “Casi me da algo cuando la vi. Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con pelos de punta”, aseguró.

Luego de las críticas que ella recibió, agregó que “no me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombré demasiado, por su parecido físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue intacto en mi mente”.

La respuesta de Martín Elías Jr. a Dayana Jaimes

Mientras tanto, Martín Elías Jr, respondió en sus historias de Instagram refiriéndose a las palabras de Jaimes y luego a las críticas por su canto. “Lo que pasó ese concierto fue un homenaje, fue un homenaje a mi papá, que por eso usé la camisa que lo utilizó, porque es como recordar a mi papá lo bonito que dejó en vida, lo bonito que pudo hacer en cuanto a esa fecha, porque esa fecha es muy especial”, expresó inicialmente.

“No soy partidario, cada quien tiene su duelo diferente, pero no soy partidario en recordarlo con tristeza. Obviamente, es válido, pero me gusta recordarlo con alegría. Mi papá se mostró en ese concierto alegre y fue ese recuerdo que le dejó a todos ustedes, entonces quise impregnar ese recuerdo en ustedes y de verdad que para mí fue un honor saber a mi viejo que tanto lo quise, que tanto lo quiero demostrar a toda la gente que lo sigo llevando presente”, agregó el joven.

Finalmente, el ‘Martincito’ aseguró que seguirá preparándose musicalmente, volverá a las clases de canto y disfrutará el proceso para seguir el legado de su papá. Mientras que Jaimes, borró sus publicaciones e indicó en sus historias de Instagram que desactivó los comentarios en redes sociales tras la oleada de reacciones en su contra luego de publicar los trinos.

