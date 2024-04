Este fin de semana, Martín Elías Jr. anunció de manera oficial el inicio de su carrera artística y lo hizo nada más y nada menos que en Coveñas, Sucre, lugar donde precisamente su padre, Martín Elías, dio su último concierto antes de morir en un accidente de tránsito.

(Vea también: Esposa de Martín Elías lo recordó en Viernes Santo; es el séptimo aniversario de su muerte)

El joven de 16 años, hijo de Caya Varón —primera pareja sentimental que tuvo el fallecido cantante—, estuvo acompañado en su primer ‘show’ por su tío Elder Dayán y aseguró en sus redes que se trataba del regreso del denominado ‘martinísmo’, tal como se le llama al grupo de personas que seguía a Martín Elías.

Lo que sorprendió a muchos fanáticos fue la similitud que mostró Martín Elías Jr. con su padre, al punto que recreó una fotografía que le tomaron al fallecido cantante en su último día de vida.

Acá, la imagen en cuestión:

Cómo reaccionó Dayana Jaimes a foto de Martín Elías Jr.

Dayana Jaimes, viuda del artista y madre de su segunda hija, Paula, aseguró sentirse “sorprendida” al ver las imágenes compartidas anteriormente, pues señaló que le revivieron uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con pelos de punta”, escribió en su cuenta de X al responder el trino de una usuario que tildó lo ocurrido como “turbio”.

Casi me da algo cuando la vi… y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y xq lo lleva en la sangre pero recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con pelos de punta. 😨 — Dayana Jaime (@Dayanajaime) April 1, 2024

Algunos internautas se pusieron del lado de Jaimes, quien explicó por qué tomó la decisión de no ver ningún contenido relacionado con el primer concierto de Martín Elías Jr.

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de ‘Martincito’ cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado”, señaló en otra publicación.

Lee También

Pero allí no quedó todo, pues agregó que esas fotografías le recordaron un día muy triste para ella y su familia, por lo que para muchos dio a entender que fue innecesario recrear imágenes de ese fatídico día para Martín Elías.

“A muchos les molesta cuando salgo a opinar algo de Martin (Q.E.P.D) cuando estoy en todo mi derecho de hacerlo”, concluyó Dayana Jaimes.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.