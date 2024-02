Por: El Colombiano

El 22 de diciembre de 2013 y el 14 de abril de 2017, son las fechas en las que fallecieron su abuelo, Diomedes Díaz ‘Rey del vallenato’, y su papá, Martín Elías, también cantante del género.

Varias personas se han referido a la herencia que le tocó a Martín Elías Jr., luego de que fallecieran su abuelo y su papá, cuando apenas él era un niño. Ahora, tras años de la muerte de sus familiares, el joven decidió dar una entrevista para el programa ‘Vallenatos con Alí’ donde habló sobre su carrera musical -tomará el mismo camino que ellos- y también aclarar algunos asuntos sobre la herencia; aunque mencionó que la más importante fue el legado musical que le dejaron.

“La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá. De lo otro, si no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados. (…) En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, expresó el joven.

En varias ocasiones, Martín Elías Jr. ha expresado las ganas de trabajar con su música, fusionando el estilo de su padre y abuelo y dándole características rítmicas a la dinastía de cantantes.

Sin embargo, aclaró que no quiere vivir bajo la sombra ni de su papá ni de su abuelo, más bien, quiere forjar su propia historia.

