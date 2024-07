Por: EL PILON SA

Una nueva polémica surgió este miércoles en redes sociales luego de que ‘Leomedes’ Cataño, quien desempeñaba el cargo de oficios varios en la agrupación de Martín Elías Díaz, asegurara en una entrevista para una página de vallenato que tras la muerte del artista en el 2017 y la incorporación de varios músicos al grupo de Elder Dayán, Rolando Ochoa bajó su nómina de $300.000 a $50.000, generando comentarios a favor y en contra del acordeonero.

“Cuando Martín Elías muere quedamos todos desempleados y muchos cantantes nos ofrecieron trabajo. Yo no soy ese gran presentador, pero tengo mi talento como todos, pero no tuve apoyo ni de los propios compañeros porque cuando Elder organiza su agrupación y llama a los integrantes de Martín, a casi todos, a mí no me tuvieron en cuenta para nada y Rolando Ochoa dio la orden de que me pagaran 50 mil pesos por baile, me sentí ofendido y humillado”, dijo ‘Leomedes’ Cataño.

Manifestó también que tras la muerte del hijo de Diomedes Díaz demoraron hasta 3 meses para pagarle su sueldo, señalando que se sintió humillado y menospreciado.

A raíz de las declaraciones de ‘Leomedes’ Cataño, a través de un en vivo publicado en sus redes sociales, Rolando Ochoa se pronunció y explicó que cuando Martín Elías murió empezaron a cumplir compromisos con Elder Dayán Díaz, organizándose meses más tarde como agrupación vallenata, pero con ingresos inferiores por lo que tuvieron que hacer ajustes a la nómina.

“Cuando empezamos el nuevo trabajo con Elder cobrábamos $17 millones, con Martín era $70 millones y nos tocó acomodarnos. Había dos presentadores, dos cajeros y no había cómo soportar tanta cosa porque era una nómina muy alta y aparte un precio muy bajo lo que estábamos ganando. Nuestro primer año y medio con Elder fue tétrico, pero durante 3 meses decidimos ayudarlos a todos hasta donde alcanzara y dentro de esas personas estaba Leo”, comentó Rolando Ochoa.

El acordeonero y cantautor aseveró que a ‘Leomedes’ recibía por cada baile 50 mil pesos “sin trabajar”, porque pese a que no viajaba con la agrupación de Elder Dayán Díaz a su casa le hacían llegar el dinero para ayudarlo con su manutención y la de su familia.

“Leo dice que se le enviaban 50 mil pesos y sí, se te mandaban por bailes, pero sin viajar. Él no viajaba y si se hacían 4 bailes, eran 200 mil pesos que se te mandaban a tu casa sin ni siquiera viajar y así pasaron 3 meses. Lo hacíamos con mucho amor y cariño, pero no para humillar porque nosotros no estábamos cobrando los platales que piensan ni nos estaba yendo bien”, dijo.

Añadió: “En mi corazón nunca va a haber rabia ni resentimiento, pero yo sé que hay gente que se aprovecha para sacar esa parte de escándalo, para hacer una parte viral. Tocaste algo delicado y no quiero que la gente vaya a malinterpretar las cosas”.

‘Leomedes’ Cataño, oriundo de La Junta, La Guajira, se desempeñaba como presentador y ayudante en el grupo de Martín Elías Díaz.

