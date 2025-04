El pasado lunes 7 de abril, Melissa Gate, una de las participantes más explosivas de ‘La casa de los famosos Colombia’, salió temporalmente del programa como parte de un inesperado intercambio internacional.

Su destino fue nada menos que ‘La casa de los famosos All-Stars’ en Estados Unidos, donde por unos días ocuparía el lugar de la polémica mexicana Manelyk González, quien, a su vez, aterrizó en la edición colombiana para sacudir el juego con su presencia. Melissa no tardó en dejar huella en el ‘reality’ estadounidense.

La colombiana llegó con paso firme, derrochando seguridad y dejando claro que no venía a pasar desapercibida. Desde su entrada, “cantó las verdades” sin filtros y con su estilo directo, lo que puso en alerta a más de uno de los concursantes. Su actitud frontal, su energía avasalladora y su capacidad para crear conversación la convirtieron en el centro de atención desde el primer minuto.

Además de su fuerte personalidad, Melissa Gate llegó con una maleta cargada de chismes frescos desde Colombia. Uno de los más comentados fue el escándalo entre Laura G y Karina García, dos de las participantes del ‘reality’ colombiano, quienes protagonizaron una fuerte discusión por un misterioso hombre llamado Hugo, aunque dentro de la casa le dicen “Bruno” para evitar sanciones.

Según relató Melissa, ambas mujeres se han lanzado indirectas muy subidas de tono, ya que Laura acusa a Karina de haber arruinado su compromiso amoroso luego de pasar unos días con Hugo en el mismo apartamento que compartía con Laura en Río de Janeiro. Melissa no se quedó corta con los detalles.

Según contó a los participantes de la edición estadounidense, la situación entre Laura y Karina no solo ha sido incómoda, sino que ha sacado a la luz información comprometedora.

Cuando le preguntaron a qué se dedicaban exactamente estas dos mujeres, Melissa respondió sin rodeos:

“Ellas son modelos de dudosa procedencia… modelos, guiño guiño”. Su respuesta desató risas, pero también dejó entrever que los rumores sobre estas figuras del espectáculo no son nuevos. Y fue más allá: “Como no salen de Dubái… Por eso es que incluí a Dubái. Me miran 13 países de Latinoamérica, entre ellos Dubái, en colaboración con Río de Janeiro. Y además, las dos muejres fueron a Dubái presuntamente con la misma persona”, dijo entre risas, mientras varios concursantes se mostraban sorprendidos por la información.