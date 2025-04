Una fotografía que circula en redes sociales ha desatado una tormenta mediática en el entorno del vallenato. La imagen muestra a Dayana Jaimes, viuda del recordado cantante Martín Elías, besando a Evelio Escorcia, actual esposo de Lily Díaz González, hija del icónico Diomedes Díaz.

El material fotográfico no tardó en hacerse viral, causando una avalancha de comentarios y reacciones por parte de los seguidores del género y del círculo cercano de la familia Díaz.

La situación ha causado un fuerte escándalo por la aparente traición, y quien decidió romper el silencio fue Kelly Elvira Díaz, hermana de Lily Díaz, quien se pronunció públicamente para apoyar a su familiar en medio de esta difícil situación.

A través de un audio que rápidamente se viralizó en redes sociales, Kelly expresó su indignación y apuntó directamente contra Dayana Jaimes, a quien acusó de haberse acercado a Evelio Escorcia de manera inapropiada desde hace tiempo.

En su mensaje, Kelly recordó que desde hace meses venía sospechando de un posible vínculo entre Dayana y Evelio, aunque en su momento no fue tomada en serio. Según contó, en el bautizo de su sobrina hubo varios comportamientos que le parecieron inadecuados por parte de Jaimes, los cuales encendieron sus alertas.

“Yo a ella le veía muchas cosas raras. Y para el bautizo de mi sobrina, ella tuvo tres o cuatro situaciones que a mí no me gustaron. Uno, de un hombre, no espera nada, pero de una mujer que se muestra como muy correcta, uno sí espera otra cosa. Ella tenía muchas actitudes sospechosas, pero mi hermana era muy inocente. Desde el principio vi cierto coqueteo, una actitud que no me gustó. Cuando comenté algo, me criticaron, me dijeron que yo estaba exagerando. Pero el tiempo me dio la razón: las vibras no mienten. Y ahora se está mostrando su verdadera esencia, lo ‘viborita’ que es”, expresó Kelly con firmeza.