Betsy Liliana Díaz González, conocida popularmente como Lily Díaz, fue una de las candidatas del partido Conservador al Concejo de Barranquilla en las pasadas elecciones del 29 de octubre.

Aunque no tuvo una votación que le permitiera ser concejal de la capital del Atlántico, la joven agradeció a las personas que la apoyaron en las urnas.

Con un total de 3.096 votos, la comunicadora obtuvo la séptima votación de su partido y aseguró que no compró ni un voto y que todo fue transparente.

“Gracias a cada una de las personas que votaron por mí de corazón. Soy nueva y no pude quedar con tanta trampa que hay en la política, pero me siento muy orgullosa de que cada voto que me salió fue limpio, puedo decir a boca llena que no compré ni un voto. Mi votación es el reflejo de 3 meses duros de trabajo. Lo mostré por redes sociales y me siento muy orgullosa por la acogida tan linda que recibí de la gente, pero bueno, así es la vida”, dijo Lily Díaz.

La hija de Diomedes Díaz manifestó sentirse tranquila y se comprometió a seguir apoyando a las mujeres de Barranquilla para que obtengan sus propios recursos con sus emprendimientos.

“Estoy tranquila porque no tuve que obligar a nadie, entiendo que hay funcionarios públicos que los obligan a poner votos. Sigo adelante trabajando por la mujer y porque haya una Barranquilla con más oportunidades. Esta vocación aquí no termina, este trabajo de Lily Díaz apenas empieza, voy a seguir trabajando para empoderar mujeres”, añadió.

Durante su campaña, Lily Díaz visitó los barrios vulnerables de la capital del Atlántico y se reunió con varias mujeres cabeza de hogar. Además, recibió el respaldo de sus hermanos Elder Dayán Díaz y Rafael de Jesús, entre otros, radicados en Barranquilla.

