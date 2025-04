A través de sus historias en Instagram, la presentadora e ‘influenciadora’ Mábel Cartagena expresó su inconformidad con uno de los resultados más comentados de los premios India Catalina 2025.

(Vea también: Mábel Cartagena, protagonista de polémica; mujer aseguró que fue grosera y ella respondió)

Reconocida por su estilo directo y espontáneo, compartió varias publicaciones en las que cuestionó abiertamente la decisión del jurado en la categoría de mejor ‘vodcast’, un galardón que debutó en esta edición número 41 del certamen.

La ceremonia, celebrada el pasado sábado 5 de abril en la Plaza de la Aduana de Cartagena de Indias, premió a lo mejor de la industria audiovisual colombiana e iberoamericana con la entrega de más de 45 estatuillas.

No obstante, no todas las decisiones del jurado fueron bien recibidas, y la elección del mejor video pódcast del país causó un amplio debate en redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue Mábel Cartagena, quien no ocultó su decepción al ver que el pódcast ‘Vos podés’, de la periodista Tatiana Franco, no resultó ganador.

En su lugar, el premio fue entregado al proyecto ‘videocast’, hecho por Freelance y en colaboración con el canal Telecafé.

“Hay algo que me tiene un poco inquieta y es por qué ‘Vos podés’ no ganó a mejor pódcast cuando toda Colombia sabe que lo es. Además, no pretendo desmeritar el trabajo de nadie, pero ¿puede ser que haya habido algún error? ¿Cómo se manejan estos errores después de haber dado un premio?”, escribió Cartagena en una de sus historias, junto a una imagen del ‘ranking’ de Spotify donde ‘Vos podés’ aparece entre los primeros lugares del top 10 nacional.

Tatiana Franco, de ‘Vos podés’, se pronunció ante polémica de los premios India Catalina

A través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y TikTok, la periodista cuestionó los criterios del jurado y pidió claridad sobre el proceso de selección en esta nueva categoría. “Quiero entender cuál es el criterio que tienen los jurados para elegir al ganador de esta categoría, ¿en qué se basan?”, preguntó Franco.

La comunicadora también destacó que el proyecto premiado no está disponible en plataformas tradicionales de ‘podcasting’ como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. “Este proyecto que ganó no aparece en ninguna de estas plataformas, solamente en YouTube. Eso, en mi opinión, lo descalifica como pódcast”, argumentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatiana Franko (@tatiana_franko)

Tatiana Franco fue enfática al señalar que su inconformidad no obedecía solo a una molestia personal, sino que buscaba representar a todos los nominados que, según ella, sí cumplían con los requisitos del formato.

Entre los otros proyectos que competían en la categoría estaban ‘Microdosis de amor propio’, de la actriz Katherine Porto; ‘Sin reserva’, de José Fernando Patiño; y ‘Gente que hace cine’, todos ellos disponibles en plataformas oficiales y con audiencias fieles y consolidadas.

Lee También

Premios India Catalina le respondieron a Tatiana Franco por la polémica

Por medio del video que circuló la presentadora. La organización de los premios le escribió una respuesta por las declaraciones de la presentadora.

“Hola, Tatiana Franko. celebramos profundamente que alces tu voz. Si algo hemos aprendido en estos 41 años es que la industria audiovisual colombiana se enriquece con su diversidad de formatos, narrativas y opiniones.

Tal como lo señalas, esta categoría fue evaluada este año dentro del bloque de industria por un grupo diverso de Miembros Acreditados, siguiendo criterios técnicos definidos en el reglamento: formato, conexión y calidad técnica. Como bien mencionas, el alcance y las reproducciones no hicieron parte de los criterios de evaluación para esta edición, pues no fueron establecidos dentro del marco metodológico puesto a consideración de los participantes desde el inicio de la convocatoria.

No pretendemos defender una producción específica, pero sí reafirmar que toda la estructura del concurso está diseñada para que haya transparencia, equidad y diversidad sectorial, con reglas de juego claras que fueron aceptadas por todos los participantes desde el inicio. Con resultados audítanos y certificados.

Recibimos tu crítica con atención, respeto y apertura. Coincidimos contigo en que esta categoría tiene un fuerte componente de afinidad con las audiencias, y ese elemento que has expuesto –sin desmeritar en absoluto las cualidades del proyecto ganador– será tenido en cuenta para repensar el enfoque de la categoría en futuras ediciones.

Gracias por usar tu voz de manera constructiva. Seguimos en este camino de mejora continua porque los Premios India Catalina son, ante todo, de quienes hacen parte viva de esta industria. Gracias por ser parte de la conversación”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.