En el ‘Show de la Diva Rebeca’, Tatiana Franco habló de lo duro que ha sido convertirse en una de las más escuchadas en Spotify con su pódcast ‘Vos Podés’, en donde mujeres anónimas y famosas cuentan experiencias de sus vidas que las han hecho resilientes. Y en esta charla la también presentadora aseguró que el gremio de la televisión le cerró las puertas.

“No me salían oportunidades. Dependía de terceros. Nadie ve en mí esto que tengo. Vamos a dejarlo encajonado. Vamos a guardarlo. Sin decir que no me gusta emprender. Amo emprender. Le debo todo a Vos Podés como marca. Seguía enfocado en eso y congelé todo el tema del periodismo”, aseguró.

Franco empezó como coach en redes sociales pero en su primer intento fracasó. “La gente no sabe que yo hice 95 episodios antes de esta versión que están viendo hoy. Tenía pocas vistas. Había episodios que lo escuchaba muy poca gente. Yo en pandemia empecé a grabar esas cápsulas y las sacaba cada miércoles. No eran entrevistas, eran mensajes de inspiración. Había una comunidad pero no pasó nada con eso”, confesó en medio de risas.

Fue ahí cuando una idea se le pasó por la cabeza: “Pensé que no servía para eso. Sí que me he demorado para poder. Esto ha sido un trabajo luchado. He recibido muchas veces portazos en la cara, rechazos en temas laborales. Ha sido demasiado difícil. Yo sí te puedo decidir que he lidiado sola en esa casa”.

Creó su formato de entrevistas con el que logró posicionarse en los primeros lugares de audiencia del país. Por ahí han pasado mujeres inspiradoras, pero lo que llamó la atención fue la confesión que hizo Tatiana para Diva Rebeca.

Pues al parecer esas historias le cambiaron la manera de ver la vida. “Yo he atravesado episodios que no le he puesto nombre. Ahora gracias a las historias que estoy contando he empezado a reconocerme en estas historias. Me ha permitido entender a mi hermana. Tengo dos hermanas, Daniela sobre todo es una niña muy sensible que desde muy chiquita habla abiertamente de su salud mental en la casa. Y yo fui de esos discursos tan comunes de lo tienes todo, por qué te quejas. Y en pandemia que estuve en Cali con mi familia, conviviendo con ellos de nuevo, vi esa versión de cerca de mi hermana y no me gustó porque yo juzgaba esa parte de su salud mental”, contó en un relato íntimo y valioso para sus seguidores.

Franco continúo asegurando que este es uno de los hechos que más la ha marcado. “Yo en varias ocasiones me senté a hablar con ella (su hermana) y chocábamos. Yo pensaba que era muy floja, ahora que estoy conociendo personas que me han hablado abiertamente de su salud mental ya veo que es real. Es vergonzoso que nosotros todavía nos atrevamos a decir que la salud mental es un juego, es una broma. Nunca fue un tema de conversación mío. Siento que le debo unas disculpas. Siento que tengo esa deuda pendiente, esa conversación sobre todo”, dijo.

