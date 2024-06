DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

DIVA REBECA Visitar sitio

La presentadora y periodista caleña Tatiana Franco se encuentra en un momento de gran alegría, ya que su pódcast ‘Vos podés’ se ha convertido en el más escuchado en Colombia a través de la plataforma Spotify.

En este espacio, mujeres comparten sus experiencias de vida y confrontan sus temores más profundos. Sin embargo, en una vuelta de tuerca, Tatiana se encontró en el centro de atención al ser la invitada en el popular programa de entrevistas de la Diva Rebeca en YouTube.

(Lea también: Humorista de Caracol Radio se quebró en entrevista al hablar de su hijo fallecido)

En este encuentro, Tatiana abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre sus propias luchas, incluyendo momentos de vulnerabilidad, desilusiones amorosas, conflictos en el ámbito mediático, y cómo ha sabido enfrentar sus propios fracasos.

Diva Rebeca le preguntó por “el finado”, en alegoría a su ex pareja, a lo que Tatiana respondió: “¿No que nos íbamos a casar? ¿Qué pasó? ¿No habíamos hecho curso prematrimonial? Yo tengo hasta el diploma”. Franco sugirió que al parecer Better sostenía una relación paralela con la actriz María Camila Porras, con quien luego terminó casándose.

(Lea también: Famosa colombiana se sintió ‘tumbada’ con hamburguesa en Italia; así se la sirvieron)

Franco siguió: “Me enteré por las redes sociales que son tan comunicativas. Tú sabes que las seguidoras son FBI, la Fiscalía”. La comunicadora aseguró que se negó a ver las señales. “Yo no lo creía. Me mandaban foto y video. Absolutamente todo. Aparentemente, era una amiga, y bueno, ahí está la amiga”, señaló. Finalmente, agregó que Cristian Better no le dio la razón y seguía negando su infidelidad. “Lo senté y lo confronté y me dijo que era una amiga de la Iglesia. Me mandaban videos en las alabanzas y todo. Tengo videos”.

La desilusión le costó a la presentadora. “Lloré, me emborraché en mis propias lágrimas. Viví la tusa, me iba a quitar la vida”, contó en la entrevista. En la reveladora charla, Tatiana dijo: “Una de las lecciones que aprendí es que uno no puede dejar de soñar, uno no debería volcar los sueños personales hacia otra persona… llega un momento donde vos te encegueces y te pasas a un tercer plano. Eso me pasó a mí, toda mi energía estaba enfocada en él”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.