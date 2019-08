View this post on Instagram

Que mirá esas fotos de esta vieja, que mire como le queda eso, mirela tan mostrona, uy si vió como esta de flacucha?, tan gorda y subiendo eso, tan fea, esa vieja es divina pero todo es falso. Avemaria!!! Deje la criticadera, que como dijo La Agrado en una película de Almodóvar: Una mujer es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de si misma. ☀️ Más no cuanto más se parece a lo que sumerce opina De la abundancia del corazón hablan los actos, no sólo la boca…