En las grabaciones el actor, que se encontraba junto a Natalia Ramírez, comentó que ella ni siquiera logró anunciar la categoría que iba a presentar en los premios Online, y la también actriz agregó:

“Nos dejaron vestidos y alborotados. […] Eso es lo que pasa cuando no empiezas cuando es”.

Luciano también dijo que desconocía si había ganado o no, pero luego mostró la estatuilla, y agradeció a quienes se tomaron el tiempo de votar por él. Sin embargo, aclaró que hubo una pésima organización: “Si no están seguros de hacer algo, no lo hagan“.

Según el artista, el reglamento del teatro en el que se desarrolló la premiación tenía unos horarios que fueron sobrepasados y a “último minuto empezaron a dar los premios“, apenas anunciaron lo ocurrido él salió, luego mencionaron su galardón, y minutos después se lo entregaron en la calle.

Este es el video del actor:

Durante la emisión del programa ‘Lo sé todo’, también hablaron al respecto e hicieron las mismas referencias sobre la organización de los premios. Incluso, vieron como acto de mala educación el hecho de que por leer los ganadores de afán botaran los sobres al piso.

Este fue parte del final de los premios Online: