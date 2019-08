Es arquitecto, extranjero y tiene 42 años, pero la actriz de ‘Gata salvaje’ no quiso revelar el nombre del misterioso hombre y no ha publicado ninguna fotografía de él en sus redes sociales.

“Es un hombre que me despierta eso que a mí me gusta; pasión, química, eso no pasa con cualquier persona”, dijo Geithner durante la entrevista.