Violeta afirmó en el juego emitido en ‘La movida’, programa donde trabaja, que todo se dio después de ver que su amor, del que no dio el nombre, estaba chateando con otra mientras ella le bailaba en una discoteca.

“Estaba yo danzando cuando el susodicho de aquel entonces —vaya pasado oscuro el que me rodea— estaba chateando a la una a.m. Entonces, yo me pregunté a mi mísma: ‘¿Qué hace chateando con alguien, mientras yo le bailo con todas las fuerzas de mi corazón?’ […] Hasta que ya me ataqué e hice lo que yo nunca hago, tomé ‘prestado’ el celular y le dije: ‘Ven , ¿con quién hablas a estas horas de la madrugada?’. ¡Y vaya, vaya! Había otra doncella en cuestión”, aseguró la presentadora.

En ese momento, la celebridad estaba con su amiga Elizabeth Loaiza, que tuvo una particular manera de calmarla con una frase que habría dicho molestando.

“Loaiza me dijo: ‘¡Vamos a matarla!’. Y yo le dije: ‘¡No, ombe, qué va!’. Loaiza, gracias ‘Eli’, me calmó a su manera, por supuesto, y partimos con dolor”, narró Violeta, y puntualizó:

“[Al descubrir todo] me empezó una tembladera más rara… y yo tenía dos opciones: asesinarlo o partir. Gracias a Dios, la sabiduría triunfó y parti. O sea, no le partí el celular ni la cara, partí yo […] Me fui con mi dignidad y el corazón roto, no hice escándalo, pero estuve a un pelo de chicharron peluo de hacer un ‘show’ espectacular”.

Todo esto se puede escuchar desde el minuto 34:50 de este video del capítulo del sábado de ‘La movida’, que compartió Canal RCN en YouTube.