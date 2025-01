Mabel Cartagena ha sido tendencia en redes sociales por una mujer que publicó un video en TikTok. Según contó Cartagena, había dejado de asistir a un centro de baile porque constantemente aparecían chismes sobre ella.

Sin embargo, pensó que la ola de comentarios había pasado y decidió regresar para retomar lo que tanto le gusta. Ella dice que se limita a ir al centro y hacer lo suyo sin molestar a más, pero parece que no todos piensan lo mismo.

Resulta que cuando ella iba saliendo de dicho lugar, una mujer se le acercó y le pidió una foto, a lo que ella, en manera de broma, se la negó por estar muy sudada:

“‘No joda, tienes huevo, pedirme una foto así de sudada y horrible. No no no’. Oigan, porque ustedes saben que yo hablo así, yo mamo gallo. Las que estaban ahí, todo el mundo se rio, porque obvio que lo digo en broma. Yo le respondo así tal cual. Le dije: ‘Mañana cuando yo venga bañada, oliendo rico y divina, nos tomamos la foto, chao‘ y me fui. La señora ha hecho un ‘storytime’ en TikTok contando que yo había sido grosera y le había negado una foto”.

La famosa se mostró muy indignada por las palabras de dicha mujer, asegurando que no podía creer que se hubiera molestado por una situación que era completamente normal.

Muchos internautas se han dado a la tarea de buscar dicho video, pero no apareció, por lo que algunos presumen que dicha persona lo borró.

