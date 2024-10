Por: EL PILON SA

Luego de que la presentadora Mabel Cartagena denunciara que una página de chismes en Instagram conocida como ‘El Jopo’, al parecer, administrada por John Jairo Julio, la acosaba y difamaba en redes sociales, la periodista Dayana Jaimes aseguró que también ha sido víctima de esa persona desde hace dos años.

En diálogo con EL PILÓN, la periodista manifestó que en la cuenta ‘El Jopo’ frecuentemente subían imágenes de ella haciendo ejercicio con comentarios despectivos, comparándola con otras personas y de supuestas relaciones sentimentales con personajes de la farándula de la región Caribe.

En su canal de Telegram le pedía a sus queridos “jopolover” su comunidad que para mí es como una secta de infelices y anormales que le mandaban plata a una escoria de estas, solo porque les parecía gracioso que denigraran de la vida de otros…. pic.twitter.com/vIP8uUV5vH — Dayana Jaime (@Dayanajaime) October 22, 2024

“En el 2022, ‘Juanda Caribe’ me invitó a un ‘show’ en Barranquilla y al tipo le mandaron una foto mía hablando con el papá de ‘Juanda’. Al día siguiente muchas personas empezaron a mencionarme en una cuenta ‘El Jopo’, yo hice caso omiso, no le presté atención a eso, y fue cuando comencé a recibir mensajes de él donde me preguntaba si ‘Juanda’ era gay, una cantidad de cosas que parecía un enfermo y yo lo bloqueé. Sin embargo, no pararon los ataques y cuando yo me expresaba sobre un tema de Martín salía a decir que yo era una viuda de recreo”, dijo Dayana Jaimes.

“Se burlaba de mi físico”: Dayana Jaimes

La periodista mencionó que los ataques no se detuvieron y la persona detrás de ‘EL Jopo’ siguió burlándose de su físico. Además, la criticaba por ser una de las herederas del cantante fallecido Martín Elías Díaz Acosta.

“Se burlaba de mi físico, decía que mi cara estaba llena de cirugías (…) Creo que lo último que publicó fue de un gusano por el tema del registro de la marca ‘El Gran Martín Elías’. Era de un gusano que se alimenta de lo podrido y decía que la segunda larva era la viuda del recreo que se sigue alimentando del muerto, porque según él, yo no soy merecedora de lo de Martín”, expresó Jaimes.

Su última publicación hacia a mi fue esta… Siempre usaba mi imagen para burlarse de mi físico y segundo porque según él no merezco lo que por ley me toca, pero lo mejor del cuento es esto…. pic.twitter.com/8hzJglWgsB — Dayana Jaime (@Dayanajaime) October 22, 2024

Sobre este tema, Dayana compartió la publicación en su cuenta de X. En la imagen el usuario ‘El Jopo’ escribió: “Esta es una larva de mosca, es el segundo gusano capacitado en alimentarse de los muertos… el primero es la viuda del recreo”.

“Mabel Cartagena cuenta con mi apoyo”

Sobre el proceso penal que inició Mabel Cartagena en contra de John Jairo Julio, quien fue identificado como instructor del Sena en Cartagena, Dayana Jaimes señaló que apoyará a la barranquillera en todo lo que sea necesario para testificar en contra de Julio.

“Este tipo se creía un Dios y creía que nos podía juzgar. Para él yo era la mujer más fea que existía en el planeta. Era una obsesión de atacar a las mujeres, a todas nos tenía apodos. Se metía con las pelucas de Marcela García, su hija, su papá, era como un enfermo, pero lo más enfermo de esto es que creó una comunidad llamada ‘Los Jopo Lovers’, que para mí más que una comunidad era una secta satánica. Desafortunadamente hay gente en las redes sociales que no hacen nada, se levantan a ver qué comentario malo le hacen al que sea y les pedía hasta plata”, detalló.

¿Cómo descubrieron a ‘El Jopo’?

Dayana Jaimes contó que la influencer María Fernanda Cantillo, conocida como Mafe Tips, descubrió hace tres meses quién era el hombre detrás de ‘El Jopo’ y a raíz de la denuncia de Mabel Cartagena han salido a la luz más casos de acoso.

“Hace 3 meses Mafe Tips me cuenta que descubrió quien era tipo, me mandó fotos. El tipo es de Cartagena, ni me conoce y a raíz de la exposición de Mabel Cartagena hemos descubierto muchas cosas de él. Se burlaba de Churo Díaz, a Silvestre Dangond le decía la tía lesbiana por el pelo largo (…) Desde que Mabel lo expuso ya dejó de subir lo que publicaba y ahora dice que es una buena persona. Yo le dije a Mabel que contara conmigo para lo que sea porque ese hombre me hizo mucho daño”, finalizó.

Caso Mabel Cartagena

Mabel Cartagena dijo en sus redes sociales que teme por su vida luego de haber denunciado a John Julio por acoso digital, ya que no sólo exponía su vida privada, sino que también contenido de sus hijos y esposo, que eran enviados por desconocidos a ‘El Jopo’ para publicarlos en Instagram con insultos.

