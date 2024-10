La presentadora Mábel Cartagena contó a través de sus redes sociales que se cansó de su acosador y mostró el rostro de la persona que la ha hostigado a ella y su familia.

La presentadora mostró la cara de su acosador por Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora comentó lo siguiente:

“Me percaté que hay una cuenta que ha estado acosándome durante tres años. La imagen que proyecta es de una personas machista y misógina, tanto hacia mí como hacia algunas de mis amigas y conocidas ‘influenciadoras'”, denunció Cartagena.

Luego, contó que el acoso inició cuando ella, su esposo e hijos llegaron a Barranquilla: “Hoy voy a dar la cara por todas las mujeres que no tienen los medios para defenderse de esa cuenta, que nos ataca a todas. Ha revelado información privada, incluso de Marcela García, y nos llama de forma despectiva y grosera. Esa persona necesita contenido y lo publica anónimamente para ganar atención”, añadió.

Mabel Cartagena denunció acoso en redes. pic.twitter.com/pWkUuPZUVx — Solo Virales (@chisme_famosos7) October 22, 2024

Según la presentadora, esta cuenta es manejada por una persona llamada Jhon Jairo Julio, y advirtió: “Voy a exponerte por todo el veneno que has esparcido entre tus seguidores, la cuenta se llama ‘El Jopo’. Le dije que buscara a sus abogados, ya me cansé, y él ni una vez ha dado la cara. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, ya saben quién es responsable”.

Minutos después, la expresentadora de ‘También caerás’, informó: “Decidí hablar porque temo por mi vida. Lo he denunciado ante un despacho de abogados, y no soy la única víctima; también ha acosado a Lili Díaz, la actriz Kimberly Reyes, Marcela García, entre otras. Nunca fuiste empático, pero ahora voy a revelar tu identidad. Esta persona nos ha estado hostigando durante años, y el proceso legal ya ha comenzado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mabel Cartagena (@flakycartagena)

Cartagena concluyó diciendo: “Solo quiero detener estos ataques cibernéticos. Si algo me pasa a mí o a algún miembro de mi familia, la responsabilidad será de este hombre. No tengo enemigos, no debo dinero, pero él me ha odiado durante tres años, y ahora, tras denunciarlo, tiene aún más motivos para odiarme. Temo por mi vida y la de mi familia, mis hijos y mi esposo“.

