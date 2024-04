Mabel Cartagena hace parte de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Esta vez estuvo como invitada especial en Bravísimo y contó una anécdota sobre su nuevo trabajo que le hizo aguar el ojo.

Se trata del nuevo programa en el cual va a participar y por el cual será vista a nivel internacional, en el canal Discovery Home & Health: ‘Tu casa, un hogar con Mabel Cartagena’.

Este se estrenará el próximo 11 de abril pero desde ya la presentadora ha estado dando detalles de lo que le ocurrió en las grabaciones del mismo. Aunque mencionó que lo que hace en el programa parecería superficial, es mucho más que eso.

Y es que hay que recordar que Cartagena ha estado muy involucrada en la creación de contenido para la organización y adecuación del hogar. Muchos la reconocen por ser una amante del orden y las renovaciones de los espacios.

De qué trata el nuevo programa presentador por Mabel Cartagena

En este nuevo programa ella estará explotando sus dotes en este aspecto, pero también interactuando con otras familias y personas a las que les ayudará a renovar su hogar.

“Incluso tuve casos de personas que ya no querían vivir. Ese sí es un tema que a mí me toca mucho y siempre lloro porque me afecta mucho. Hubo un caso de una pelada que me encontré en Bogotá y ella me entregó una carta y se fue. No me dijo ni una palabra y cuando leí la carta entendí tantas cosas. Dije. ‘estoy ayudando a la gente con esto tan superficial’. Pero no es superficial. Uno cree que lo es. Ella me decía que vivía en una cueva, que se casa era horrible y que había tenido una ruptura amorosa y no quería vivir más y cuando comenzó a verme empezó a ordenar su cocina, a pintar y me mandaba fotos de su casa”, fue la anécdota que contó.

Así las cosas, dice que el programa no es solamente pintar una pared, sino unir un hogar, unir un matrimonio. “Al final terminé uniendo hogares. Yo rescaté matrimonios”, concluyó.

Adicionalmente, la también actriz dice que uno de los grandes retos del programa es que la gente se deshaga de lo que necesita y se desapegue de las cosas materiales.

“Mi mayor reto fue hacer que las personas se despidieran de cosas innecesarias. A la gente le cuesta mucho, yo lo puedo ver como una cosa rota más, pero lo que representa es lo que lo hace difícil”, dijo.