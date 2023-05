Mabel Cartagena es una presentadora de televisión, empresaria e ‘influencer’ colombiana que nació en Bucaramanga, pero fue criada en Barranquilla. En el medio es muy conocida por su paso por distintos canales nacionales y su dedicación y disciplina a la hora de hacer su trabajo.

(Ver también: Mábel Cartagena niega pulla de Carolina Cruz; no se arrepiente de “quedar plana”)

Sin embargo, no fue siempre así. En una entrevista en ‘The Suso’s Show’, la santanderana contó detalles sobre su vida escolar y lo difícil que era para ella pasar las materias del colegio.

‘Suso’ le preguntó a la presentadora acerca de lo que les decía a las monjas sobre su objetivo que era ser famosa, a lo que el comediante incluso le dijo “carretuda”.

Ante esto, Cartagena le respondió: “No, carretuda no, porque yo cumplí mi objetivo. Yo les decía que iba a ser famosa y aquí estoy, llegué“.

Incluso, la empresaria aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus profesores de infancia porque, según ella, la ayudaron a pasar exámenes para que pudiera graduarse del colegio.

“Yo perdía todo. Imagínate que el día de mi graduación, el primero de diciembre de 2001, todos ya elegantes y preparados para la ceremonia y la profesora nos sentó y nos dijo: ‘La niña tenía que recuperar matemáticas, física, química y algebra y todos los perdió’, y mi papá se puso morado”, agregó Cartagena.

“Yo me gradué a los 19 porque perdí como tres años. Entonces, la profesora agarró los exámenes, los rompió y dijo: ‘Pero como yo sé que la niña va a ser otra cosa en su vida, entonces ve a graduarte, corre’. Cuando me llamaron en la ceremonia se levantó todo el público porque no podían creer que después de tanto tiempo me hubiera graduado“, concluyó la empresaria.

Lee También

Quién es Mabel Cartagena

La santandereana comenzó su carrera en Telecaribe, pero su fama llegó gracias a sus apariciones en el Canal RCN en los programas matutinos. Sin embargo, luego dejó de lado su vida profesional para acompañar a su esposo, el extenista argentino Sebastian Decoud, por sus giras deportivas, según contó en uno de sus videos de YouTube.

Luego volvió para trabajar en ‘Voz Populi’ de Blu Radio y recientemente hizo parte del grupo de famosos que participó en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ del Canal Caracol.

(Ver también: Mabel Cartagena, salida de los chiros por cachos de Piqué y Shakira: “Así son los hombres”)

Actualmente está dedicada a sus redes sociales y a su emprendimiento, una tienda de sandalias que lleva su nombre y que se ha posicionado, principalmente, en Barranquilla y Cartagena, según su página web.