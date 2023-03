“Yo no me iba a quitar las prótesis, yo me iba a cambiar el tamaño, pero después de todo lo que viví, opté por retirarlas definitivamente y miren que yo no me pongo ni brasier, ni algodones, ni nada. Yo me muestro así, ‘pelada’ y no me importa. ¿Cómo me ves? Feliz porque estoy sana. Estoy dichosa y no me siento como un hombre. Es cuando más feliz me he sentido, me pongo mis escotes. No me siento ni tabla, ni pared”, puntualizó la comunicadora.