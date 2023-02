Mábel Cartagena es una de las presentadoras más famosas en redes sociales, en donde comparte gran parte de su vida, su familia y su hogar, enseñando a sus seguidoras algunos tips de belleza, estilo y organización.

La presentadora es recordada por una trayectoria de varios años en la televisión, que viene desde ‘El Lavadero’, pero es un mundo del que prefirió alejarse un poco, para acompañar de cerca a sus hijos, Mateo y Luca, en toda su crianza.

Es así como en sus redes sociales se puede ver a Mábel acompañando a sus dos hijos en sus diferentes actividades (como su pasión por el golf), registrando sus ocurrencias y la manera en que se relacionan en su familia.

Continuamente la barranquillera hace uso de la casilla de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, hablando de diferentes temas específicos o dándoles la libertad de que aclaren las dudas que tengan.

En su más reciente dinámica, un usuario hizo referencia a uno de los pasatiempos de la presentadora: la organización. No es un secreto que Mábel Cartagena disfruta ordenar su hogar y mantenerlo como de revista, compartiendo en sus redes sociales contenidos relacionados con la manera en que cuida su casa y consejos para que sus seguidores puedan hacer lo mismo.

La “sugerencia” del usuario en la caja de preguntas fue: “Mábel, debes enseñar a los niños a que sean ellos quienes organicen sus habitaciones”.

En la respuesta fue evidente que el comentario ofendió a la presentadora y le aclaró a sus seguidores que los videos que publica en torno a este tema los hace a modo de “guía” para las labores de la casa, además de motivar y enseñar a sus seguidores.

“A un chef no le estarías diciendo lo mismo si lo ves compartiendo una receta. Esto es un contenido que hago porque yo amo hacer oficio, amo motivarlas y enseñarles. Eso no significa que mis hijos no sean capaces de hacer su cama o ayudar con las tareas básicas”, escribió Mábel.

Adicionalmente, Mábel Cartagena se mostró muy exaltada contra el seguidor que hizo el incómodo comentario sobre sus hijos:

“Este es el típico consejo no pedido. Yo creo que es un poco ofensivo cuando uno como mamá recibe consejos de crianza o de qué tiene que hacer uno con sus hijos cuando no convives con uno, no sabes cómo es la dinámica de la casa (…) obviamente no conoces a mis hijos, no conoces la educación que nosotros brindamos en la casa, entonces puede ser como un poco ofensivo el consejo. Sé que lo estás haciendo con muchísimo cariño, pero también te digo que esto lo hago porque amo hacer oficio, amo ordenar y es más chévere cuando yo lo hago”.