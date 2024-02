La presentadora y creadora de contenido Mábel Cartagena, se encuentra en el ojo del huracán luego de sus comentarios durante la tradicional coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla, que desataron críticas y polémica en las redes sociales.

(Lea también: Mábel Cartagena, en estado ‘shock’ por el cambio ‘look’ de su esposo: “Se ve horrible”)

Durante el evento, Mábel compartió su experiencia a través de sus redes sociales y contó que nos sabía quién era el cantante vallenato Diego Daza. En sus historias de Instagram, expresó su sorpresa al verlo en el escenario, admitiendo que nunca lo había escuchado. Sus comentarios desencadenaron una avalancha de críticas por parte de sus seguidores y otros internautas.

Ante la ola de críticas, Mábel tuvo que salir a aclarar la situación y elogió la presentación del cantante. Sin embargo, la situación no terminó y los internautas se la siguieron montando e incluso le enviaron la publicación a Diego Daza y él reaccionó a la historia de la presentadora con risas.

Posteriormente, Mábel decidió confrontar directamente a sus detractores mediante un video en el que defendió sus comentarios y se disculpó si fueron interpretados de manera incorrecta. En particular, abordó la controversia sobre su descripción de Diego Daza como “vallenatero”, una etiqueta que algunos consideraron despectiva.

(Vea también: El peor ‘casting’ de Mábel Cartagena se vio en Colombia: no se bañó ni se lavó los diente)

“Veo que hay unas personas que están indignadas porque no conozco las canciones de Diego Daza, porque hasta hoy supe quién era Diego Daza. Al parecer estas personas están ofendidas porque, no sé, parece que eso me hace menos colombiana… y entonces al de vallenato cómo se le dice, ¿Vallenatístico? ¿Para que no se ofendan? ¡No joda!”, dijo Mábel en sus historias.