Mábel Cartagena aprovecha el espacio que tiene en YouTube para reflexionar y contar sus mejores historias, anécdotas y experiencias de primera mano. En esta oportunidad habló sobre la manera en la que consiguió llegar a la televisión, luego de un ‘casting’ fallido.

La mamá de ‘la Flaky Cartagena’ le consiguió una audición en el canal Telecaribe para presentar en el programa ‘Contacto online’, el cual se trataba de música y se terminó hace un par de años.

Pero para esa temporada la actual ‘influencer’ tenía 20 años y estaba en un momento de rebeldía porque sentía que estaba fracasada y que sus padres no la estaban apoyando, entonces no quería asistir.

“Yo dije: ‘Voy a ir, pero no me voy a arreglar, que la pena la pase ella’, porque yo me imaginaba a mi mamá llegando a Telecaribe y yo pensaba que pase pena ella llevando a su hija mal arreglada. Ese día ni me bañé, me puse un ‘jean’, el más feo que tenía, la blusa mas horrible que tenía y me fui con el pelo sucio recogido, ni siquiera me maquillé, ni me lavé los dientes”, contó Cartagena.

A pesar de su mala actitud y tónica, asistió al lugar y al llegar se llevó la sorpresa de su vida luego de que se conoció con quien le haría la prueba.

“El director me ve y me dice: ‘Hola, ¿cómo es tu nombre?, y yo: ‘Mábel Cartagena’, yo con tronco de mala actitud. Me dice: ‘Listo Mábel, te vamos a alambrar y el ‘casting’ lo vas a hacer en vivo y en directo’. Yo no lo podía creer, yo pensé que los ‘casting’ eran pre grabados y me empezó a dar un ataque de pánico”, reveló la presentadora.

La mujer explicó que en ese momento sintió que le estaba dando la pálida porque pensaba en que sus exnovios, amigos y familiares la iban a ver mal arreglada y sin maquillaje, pero se armó de valor y planeó como hacer de un mal rato su mejor momento.

“Yo no quería ser presentadora, quería ser actriz, entonces me metí en el papel, yo dije: ‘Bueno, te dieron un papel de pordiosera y por eso estás así tan mal arreglada y vas a hacer una pordiosera que va a ser presentadora’. Y salí así al aire, en vivo y en directo, y lo hice espectacular”, explicó.

De acuerdo con sus declaraciones, el trabajo que hizo estuvo tan bien hecho que tan pronto terminó el programa el director le dijo que quedaba contratada, y fue de las mejores experiencias de su vida, porque después de eso llegaron sus siguientes trabajos en la televisión.

“Lo estaba haciendo tan bien que el ‘rating’ de la costa se lo estaba quitando a dos programas muy importantes de la televisión colombiana y eran los dos matutinos ‘Muy buenos días’ y ‘Día a día’. Entonces cuando se dan cuenta de eso, de Caracol me llaman y me ofrecen presentar el festival vallenato y fue fenomenal”, dijo.

Luego de esta experiencia la llamó Jota Mario Valencia y presentó un viernes sola junto a él, una fecha que le cambió su camino para siempre.