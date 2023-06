La creadora de contenido estaba solucionando una situación con su cuenta de Instagram, porque llevaba varios días sin poder ingresar, incluso, le tocó abrir un nuevo perfil para comunicarse con sus seguidores, cuando su esposo le dio la sorpresa.

Sebastián Decoud subió una historia en su perfil de Instagram para mostrar que se quitó la barba e hizo una encuesta en la que preguntaba si los seguidores creían que a Mábel Cartagena le iba a gustar el cambio.

Sin embargo, de inmediato la ‘influencer’ respondió a la publicación con su reacción en tiempo real y sin filtro dejó ver su descontento asegurando que para ella “se ve horrible” y fue tan poco lo que le gustó que indicó que le dieron ganas de llorar.

De acuerdo con los videos de Cartagena, ante el hecho se fue a su casa a ver en vivo cómo había quedado su pareja, y cuando llegó le dijo directamente que no le gustaba como se veía, confirmando que lo prefiere con barba.

“Te pareces a tu mamá, siento que me voy a entrompar a mi suegra. Te amo, pero no. Esto es grave. No me toques, extraño”, le dijo Mábel Cartagena a su esposo cuando lo vio.