A través del espacio que tiene en YouTube en donde les cuenta a sus fanáticos varios temas de su vida personal, profesional y anécdotas de primera mano, Mábel Cartagena habló en uno de los capítulos sobre que hacía antes de ser famosa en la televisión y la vez en que le dieron un papel en una novela y se estrelló con la decepción.

Según sus declaraciones, tuvo que empezar a ayudar económicamente en su casa y por eso tomó la decisión de irse a Bogotá a buscar trabajo. Para sorpresa de muchos lo primero que hizo no fue buscar los medios, sino llegó pasando hojas de vida en los centros comerciales, pues esperaba tener empleo en las tiendas de ropa o restaurantes.

Mábel empezó en una tienda de ‘jeans’, pero la echaron a la semana porque no sabía matemáticas y le iba mal como cajera. Con el tiempo empezó a estudiar actuación y en la noche trabajaba en un bar y tampoco le fue bien.

“Yo no funcionaba en nada, entonces creyendo en mi talento busqué una agencia en la que me puedan dar papel de actriz y encontré una de extras”, dijo.

Creyendo en que al estar en una producción algún director la iba a ver y empezaría su carrera como actriz, pensó que sería la forma en lograr su sueño, ya que la actual ‘influencer’ siempre quiso estar en la televisión, pero no como presentadora.

“La agencia pagaba 15.000 por el día y pagaba a los 15 días, pero yo confiaba que iba a llegar lejos”, indicó.

Mábel empezó como extra en la novela ‘Francisco, el matemático’ hasta que un día le llegó el momento que más esperaba, le dieron parlamento, lo que quiere decir que iba a salir hablando en televisión, pero no terminó como creía.

“Yo dije: ‘Aquí fue, el parlamento de mi vida’. Ese día pagué de lo poquito que me pagaban, pagué un ‘blower’, que me costó 7.000, me hice la toca, me mande a hacer uñas, me compre una pinta para salir divina, llamé a mi familia y les dije: ‘¿Adivinen qué?, voy a salir en ‘Francisco, el matemático'”, relató.

Todos sus conocidos estaban pendientes de verla debutar en televisión, sin imaginarse que no iban a verla nunca.

“Yo llegué a grabar y me dicen: ‘Mira, lo que tienes que decir te lo vamos a decir ahora. Este es tú lugar’, y me encierran en un baño. Resulta que había una pelea en el baño de dos mujeres y mientras se pelean yo tenía que decir: ‘Alguien me puede pasar el papel, por favor’. Esto fue todo lo que yo hice, nunca me vi, se me vieron los zapatos nada más”, reveló.

De la experiencia, la celebridad reconoció que ganó más dinero, pues al tener texto le pagaron 30.000.

Mábel Cartagena habló de cómo era antes de sus cirugías

En el mismo episodio, Cartagena aseguró que ella tenía mucha fe de que pudiera entrar a la televisión, pero actualmente, dice reconocer que ella no estaba en su mejor momento físicamente porque aún no se había hecho retoques y que tal vez por eso no conseguía los papeles a los que se postulaba.