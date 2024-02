La reina del Carnaval de Barranquilla 2024, Melissa Cure Villa, abrió su corazón a Sergio García, director de Impacto News, para referirse a los momentos más duros que ha enfrentado tras ser elegida como soberana y la manera en la que ha logrado dar la mejor versión de sí tras las críticas en las redes sociales.

“Yo no considero que el ‘bullying’ existe cuando no dejas que te afecten las cosas, hay ‘bullying’ cuando hay críticas, entran en tu corazón y te cambian completamente, en este caso yo no lo considero ‘bullying’ sino una manera de autosuperarme, de seguir construyendo y saber de que a pesar de que haya obstáculos en la vida uno tiene que seguir luchando por sus sueños, por sus metas”, contó la soberana.

Sobre su objetivo al convertirse en reina del Carnaval, Melissa Cure expresó: “Mi objetivo no era ser la figura número 1, no era ser la persona a la que más aclaman en Barranquilla, sino ser esa figura que en cinco meses de su vida deja un legado grande tanto para Carnaval de Barranquilla como para nuestra ciudad”.

Mientras algunos apoyaban su elección, (en un Carnaval de Barranquilla que tiene listo el cronograma), y elogiaban su talento e inteligencia, otros dejaban comentarios cargados de odio en las redes sociales. “Cogí todas estas críticas a lo positivo, cogí todo lo que decían para entenderme a mí misma, saber lo que quería y por dónde tenía que ir para poder construir este legado que quería dejar”, confesó la joven.

Melissa es comunicadora social con énfasis en Comunicación Organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana, estudió Música en la Academia de Conchita Salcedo y Danza en la Escuela de Julie de Donado, el sueño del Carnaval llegó a su vida como una bendición que ha querido agradecer destacando a los verdaderos hacedores de la fiesta, especialmente, a los que hicieron historia hace más de 20 años cuando se obtuvo la declaratoria del Carnaval como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

“Siento que para una reina de Carnaval lo más lindo es entregarse a su gente, al pueblo, entregarse de corazón, y por más que uno esté cansado cumplir al pie de la letra, del cañón, todos los proyectos, que en este caso ejecuté tres”.

