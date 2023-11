Luego de que Diego Daza subiera a sus redes sociales un video de Andrea Valdiri cantando uno de sus temas, muchos que fueron más allá del simple tema promocional de la canción le achacaron ser supuestamente el culpable de la ruptura de la bailarina costeña con Felipe Saruma.

(Vea también: Diego Daza hizo video con Sara Uribe, quedó ‘Empeliculao’ y llegó en nave a su concierto)

Sin embargo, el intérprete de ‘Cupido’ salió en su defensa y escribió un mensaje en X (antes Twitter) en el que dejó en claro que el tema de las razones de la separación de Valdiri había cogido el camino equivocado y que eso no iba “ni por ahí”, salvando su pellejo. y dando a entender que su cercanía con Valdiri solo fue promocional.

Enseguida, sus seguidores lo apoyaron y comentaron que él estaba felizmente casado con una joven barranquillera, que le había robado el corazón desde 2017.

Se trata de Melissa Villegas, a quien conoció gracias a unos amigos en común que tenían y que se acercó más a ella lo acompañó a una de sus presentaciones.

Después de aquel ‘show’, Daza le regaló una perra (Samantha) y al día siguiente le pidió que fuera su novia: “[…] Al comienzo de la relación me llamaba por videollamada, la primera canción que me dedicó fue ‘Hola qué tal’, me la tocaba en guitarra, diciéndome que él era mi novio y que siempre me pusiera bonita para él”, dijo la mujer hace un tiempo a El Heraldo.

La relación entre el ingeniero industrial y la psicóloga de 28 años de edad quedó consumada cuando en septiembre de 2019 decidieron unir sus vidas en una ceremonia religiosa.

Cuántos hijos tienen Diego Daza y Melissa Villegas

Matías Daza es el primer retoño de la pareja, un niño que nació en abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, que ha vuelto ha tomar relevancia por estos días en Colombia debido a las polémicas declaraciones de minsalud.

Lee También

Dos años después, en mayo de 2022, el cantante se convirtió en padre por segunda vez, cuando su esposa dio a luz a su pequeña hija María Belén, un anuncio que hizo con un tierno post en sus redes sociales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.