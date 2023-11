A solo tres años de la pandemia de COVID-19, que cobró millones de vidas en Colombia y el resto del mundo, las palabras del jefe de la cartera de la Salud cayeron muy mal en el país.

Y es que su declaración se produjo justo en medio de los mil y un cuestionamientos que ha recibido la reforma a la salud, que avanza a los trompicones en el Congreso. Los funcionarios que deberían inspirar mayor confianza en la ciudadanía para que el proyecto goce por lo menos del tan mentado apoyo popular parecen estar conspirando para que ocurra lo contrario.

Primero fue la ministra Carolina Corcho, que salió por la puerta de atrás, y ahora el ministro Jaramillo luce lejos de convertirse en una figura fiable para conseguirlo. Menos ahora que se metió con las vacunas usadas durante la crisis sanitaria que inició en 2020.

El titular de la Salud salió con que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad”, causando estupor en el país entero.

Las críticas no se hicieron esperar, pero muchos cayeron en la ligereza de llamarlo antivacunas, algo que se explica si se reducen sus palabras al segmento recién citado. Sin embargo, una declaración tan temeraria en realidad esconde algo más.

Y es que justo antes de pronunciar esa frase, el ministro hizo una excepción que da cuenta de su verdadera intención: “Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac (yo tengo tres de Sinovac), […] fuimos y nos convertimos en un experimento”, aseveró.

Esa sola salvedad muestra que el ministro no se opone a las vacunas per se, no solo porque también esté vacunado, sino porque explícitamente saca de la ecuación a una de las vacunas específicamente. Lejos de quitarle gravedad a su declaración, esto demuestra que Jaramillo busca destacar a una de ellas en detrimento de las demás.

Por si fuera poco, Jaramillo pedía en su momento que el presidente estadounidense Joe Biden levantara las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para que países como Colombia accedieran a ellas más rápidamente. Incluso pedía que el expresidente Iván Duque lo exigiera. ¿Qué pudo cambiar desde entonces?

Importante aporte del gobierno de @JoeBiden, al apoyar la necesidad de levantar las patentes de las vacunas contra el COVID – 19 es un avance muy grande. Países como Colombia podrían acceder a los biológicos más rápidamente. @IvanDuque debe pronunciarse en misma línea. — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) May 5, 2021

La razón estaría en el origen de cada una de las vacunas, pues la mayoría de las que llegaron al país fueron fabricadas en Estados Unidos (como las de Pfizer, Janssen o Moderna) o Europa (Astrazeneca), entre otras, mientras que la de Sinovac provino de China, país al que el Gobierno de Gustavo Petro es más proclive ideológicamente.

El ministro también sostuvo que todas las vacunas entraron a Colombia “sin permiso”, pero estas recibieron el debido aval del Invima y ni siquiera se importaban sin él, por lo que su declaración tampoco tiene sentido alguno.

¿Se experimentó con las vacunas para el COVID-19 en los colombianos?

Pero para terminar de despejar dudas, tampoco es cierto que los colombianos hubieran sido objeto de experimentación con las vacunas para el coronavirus.

El sitio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) explica que las vacunas pasan por todo un proceso antes de ser distribuidas para su uso en masivo en la población. “Hay tres fases de estudios clínicos. La fase 1 se realiza en un pequeño grupo de personas. Los científicos primero determinan si la vacuna es segura y prueban diferentes dosis. Si se supera esta fase, pasa a la fase 2. La fase 2 prueba la vacuna en más personas para ver si funciona”, detalla.

“Los investigadores observan cómo responde el cuerpo y hacen seguimiento a los efectos secundarios. Finalmente, en la fase 3, la vacuna se prueba en miles de personas. Este riguroso proceso garantiza que cualquier vacuna aprobada sea segura y efectiva”, prosiguen.

Las vacunas para el COVID-19 recibieron el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la de Sinovac particularmente fue una de las últimas, en junio de 2021.

