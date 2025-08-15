En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el encargado de negocios, John McNamara; los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, y otros delegados.

De acuerdo con Presidencia, la reunión “busca fortalecer el crecimiento económico a través del aumento del comercio y la inversión, impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y avanzar en acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”.

Las primeras fotografías del encuentro dejaron ver que transcurrió con tranquilidad y hubo un ambiente amable entre el Gobierno colombiano y los delegados estadounidenses. De la reunión también es partícipe Armando Benedetti, quien ha dicho que ha sido un cordial encuentro.

#Agenda | En la @Casa_Narino, el Presidente @petrogustavo sostiene una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores de los Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego, entre otros delegados. Durante la reunión se buscará fortalecer… pic.twitter.com/OMH1daJ4Wf — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 15, 2025

Cabe mencionar que hay expectativa por las conclusiones que dejen el encuentro, teniendo en cuenta que existe una posible desertificación para Colombia en la lucha contra las drogas, además de la tensión diplomática por los pronunciamientos de Gustavo Petro en los últimos días sobre el gobierno norteamericano.

Una cordial reunión entre el presidente @petrogustavo y los senadores @berniemoreno y @RubenGallego en la Casa de Nariño. Colombia y Estados Unidos. pic.twitter.com/LUt37yFPMF — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 15, 2025

Es de resaltar que recientemente Bernie Moreno, ciudadano colombo-estadounidense, también recientemente se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, lamentando el hecho y la situación por la que atraviesa Colombia.

“Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, escribió Moreno en su cuenta de X.

