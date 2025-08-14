Los señalamientos al Gobierno por la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre vinculado al caso de corrupción de la UNGRD, está llegando cada vez más lejos y ha llevado al presidente a pronunciarse ya en varias ocasiones.

Esta vez, el primer mandatario rogó a los medios de comunicación que difundieran la comunicación de la Cancillería, que asegura que desde el Gobierno no hubo solicitud alguna de otorgamiento de residencia de Ramón González al gobierno de Nicaragua.

“Le ruego a los medios aclarar su noticia, pues no compromete al gobierno de Colombia”, afirmó el presidente a través de su cuenta de X.

Cabe resaltar que horas antes el jefe de Estado había asegurado que su mandato o había pedido ningún privilegio para el exdirector del Dapre y pidió a quienes lo señalan, publicar la solicitud.

En la cancillería de Colombia no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón Gonzalez,

al gobierno de Nicaragua. Le ruego a los medios aclarar su noticia, pues no compromete al gobierno de Colombiahttps://t.co/HKUQ8ccSMT — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Qué dice la Cancillería sobre solicitud de Carlos Ramón González

En el comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores resalta que la “la Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada por el ministerio”.

La comunicación del ministerio también precisa que para la fecha de la solicitud, quien era el embajador de Colombia ante Nicaragua, había presentado su renuncia, que ya había sido aceptada desde el pasado 3 de febrero.

“El Ministerio precisa que, al momento del envío de la Nota Verbal, la actual Viceministra de Relaciones Exteriores y Canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, no había asumido funciones. Su designación como Viceministra se realizó mediante el Decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025″, agrega el comunicado.

Finalmente, el ministerio enfatiza en que no hay registros sobre la condición migratoria de Ramón González, “ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua”.

