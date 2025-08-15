El fiscal general de Washington demandó a la administración de Donald Trump por lo que llamó una toma de control “hostil” de la fuerza policial de la capital estadounidense, necesaria según el presidente republicano para combatir el crimen violento.

Esta semana, el mandatario colocó a la policía metropolitana de la capital bajo el control del gobierno federal y envió a la guardia nacional a las calles de la ciudad.

Luego, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden para designar a un funcionario seleccionado por ella, al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, como comisionado policial de “emergencia”.

En respuesta a la decisión de Bondi, el fiscal de Washington, Brian Schwalb, pidió una orden de restricción temporal de la medida y solicitó a la Corte declarar que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad sobre el Distrito de Columbia.

Schwalb señaló que al declarar hostil la toma de control del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés) “la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía Local, infringiendo el derecho de autogobierno del Distrito y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y visitantes de Washington”.

“Esta es una afrenta a la dignidad y autonomía de 700.000 estadounidenses que llaman casa a Washington“, agregó.

La justicia federal convocó a una audiencia este viernes por la tarde.

Cuál es el la condición especial de Washington

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de los años 70, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La ciudad, abrumadoramente demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos de que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y mal manejada financieramente.

Sin embargo, información de la Policía de Washington muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, aunque eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien es demócrata, afirmó esta semana que el crimen violento estaba “en su menor nivel en 30 años”.

Trump ha dicho que quiere sacar los campamentos de personas sin techo y a los que duermen en la intemperie “lejos de la capital”.

Washington ocupa el puesto 15 en el listado de ciudades estadounidenses con mayor cifra de personas sin techo, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales del año pasado.

En su plataforma Truth Social, Trump señaló esta semana que Washington está “asediada por matones y asesinos” y tiene mayores índices de criminalidad que “muchas de las ciudades más violentas de países del tercer mundo”.

