Estados Unidos y Paraguay dieron un paso significativo para el gobierno de Donald Trump en la gestión de la inmigración ilegal al firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA), según anunció el Departamento de Estado estadounidense.

Este pacto permitirá a los solicitantes de asilo que ya se encuentren en territorio estadounidense tramitar sus solicitudes directamente en Paraguay lo que permite que la nación sudamericana y la norteamericana “compartan la carga de gestionar la inmigración ilegal, mientras se pone fin al abuso del sistema de asilo” estadounidense, añade el comunicado.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, “es un gran aliado y socio fuerte de Estados Unidos”, declaró Rubio durante la firma del acuerdo que, según él, contribuirá a prevenir “la migración ilegal” que “representa una amenaza para la seguridad nacional”, una de las prioridades de Washington.

Este acuerdo marca un hito en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que durante su segundo mandato ha adoptado medidas de endurecimiento en la gestión de migración.

Vale recordar que este convenio es el primero de su tipo, en América de Sur, firmado por Trump en esta nueva gestión, aseguró CNN, lo que pone en evidencia la continuidad de sus esfuerzos por controlar la migración irregular.

Este nuevo pacto, además, puede provocar un cambio en la dinámica migratoria de América Latina. Potencialmente, puede reducir la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos y dar a Paraguay una mayor participación en la gestión de los flujos migratorios.

Asimismo, puede marcar un precedente para futuros acuerdos similares con otros países latinoamericanos, en una estrategia más amplia de cooperación regional.

¿Qué necesita un paraguayo para entrar a Estados Unidos?

Al igual que la mayoría de latinoamericanos, los ciudadanos de Paraguay también necesitan una visa para ingresar al territorio estadounidense, pues no hace parte del programa de exención de visado (Visa Waiver Program, VWP), como Chile.

Para los paraguayos también han aplicado las drásticas medidas que ha implementado el el gobierno de Trump, como el aumento en el precio de las visas y la nueva tarifa de integridad de visa, que complica (por temas económicos) los viajes hacia ese país.

