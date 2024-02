Daza es el mismo cantante por el que la gente le cayó a Cartagena, cuando, en medio de la presentación de él en el Carnaval de Barranquilla, ella confesó que nunca había escuchado una de sus canciones.

Aunque el artista, al que le armaron cuento con Andrea Valdiri, se tomó el comentario de la presentadora con gracia, los fanáticos también la cuestionaron por llamarlo vallenatero, a lo que ella respondió de manera contundente.

“Al parecer estas personas están ofendidas porque… no sé, parece que eso me hace menos colombiana… y entonces al de vallenato cómo se le dice, ¿vallenatístico? ¿para que no se ofendan? ¡No joda!“, manifestó en ese momento la también ‘influencer’, que reveló cuánto ganaba en ‘El Lavadero’.

Pero la situación, contrario a lo que la gente pensó, sirvió para que la santandereana y el artista crearan una amistad.

Mabel Cartagena y Diego Daza son vecinos

Los famosos grabaron un video en la reunión de copropietarios y manifestaron su alegría por ser vecinos.

Fiel a su estilo, Cartagena, que tiene un sofisticado apartamento en Barranquilla, aprovechó para advertirle que lo podría pedir azúcar, leche y hasta huevos, como se escucha en ese trino:

