Luego del encontrón entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala en un centro comercial en Bogotá el pasado 3 de octubre. El artista llanero dio su versión de los acontecimientos en el programa ‘Buen día, Colombia’, del canal RCN.

Giovanny Ayala habló sobre su pelea con Ciro Quiñónez

Según Ayala, el cantante cucuteño fue el que empezó la pelea en dicho lugar y aclaró que no es promoción de una canción o marketing como se especulaba.

“Todo comenzó cuando yo estaba conversando con Alberto Chacón, un empresario, durante unos 40 minutos, tomando un café tranquilamente. En ese momento, pasó un grupo de jóvenes acompañados por una señora muy llamativa. Uno de ellos se me acercó y me dijo: ‘Giovanny, regálame una foto’. Accedí a tomarme la foto con esta persona que se encontraba con la senadora Sandra Jaimes de Bucaramanga, pero en medio de eso, se escucharon ruidos extraños. De repente, mi escolta me alertó que Ciro estaba allí, acompañado por ocho personas, y haciendo un escándalo”.

No fue una coincidencia, Ciro llegó acompañado con un grupo de personas con la intención de agredirme. Ante esa situación, decidió dejar el asunto en manos de la justicia divina y de la Fiscalía General de la Nación, pues la agresión fue evidente y eso se vio en cámaras de seguridad del centro comercial.

“Todo fue muy desleal de su parte; además, considero que Ciro no está bien de la cabeza. Lo que más llama la atención es que publicó todo en sus redes sociales, pero lo extraño es que no realizó la denuncia en ese mismo momento, sino que esperó un día completo para hacerlo”, dijo el artista.

Por otro lado, el cantante indicó que a Ciro le negaron la visa de turismo a Estados Unidos hace poco.

“Aunque yo gestioné y pagué una visa de trabajo que costó 25 millones de pesos para poder viajar y hacer mis presentaciones, no es mi responsabilidad que a él le hayan rechazado la suya, tal vez por eso hay unas asperezas conmigo y podría ser una una de las razones de la pelea“, contó Ayala.

De otro lado, el abogado de Quiñonez, Miguel Ángel Morales, contó a El Colombiano, lo siguiente:

“El tema de las lesiones que viste en el video pasa en segundo plano con los hostigamientos que estaba recibiendo Ciro de parte de ellos […] Con eso lo que hicieron fue cancelarle la visa de turista a Ciro, y eso tiene un agravante, y es que de cierta manera ellos sabían lo que estaban haciendo […] Tiene un hijo, y el hijo, por el tema de la mamá y todo eso, está tras la residencia allá en Estados Unidos”, explicó el defensor del artista cucuteño.

