Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala fueron tendencia por un encuentro físico que tuvieron en un centro comercial. El video se hizo viral en redes sociales y los dos cantantes salieron a hablar. Ayala lo señaló por falta de valores y Quiñónez estuvo en el programa de ‘La red’ para dar sus pruebas, en donde acusó a Ayala de injuria y hostigamiento.

(Vea también: “No sé si estaba drogado o borracho”: Giovanny Ayala dijo cómo inició pelea con Ciro Quiñónez)

Ciro Quiñónez mostró pruebas en ‘La red’ contra Giovanny Ayala

El cantante de música popular apareció con su abogado Miguel Ángel Morales y habló de cuatro cosas que Ayala le hizo. Todo empezó cuando Quiónez sacó el ‘remix ‘de su canción ‘Regalada sales cara‘:

“Lo primero fue la integridad contra mi imagen, cuando delató lo de la prótesis, cosa que se lo dije de amigos. Él es una figura pública que maneja redes y que con esos actos incita a la burla y el odio. Yo vivo de mi imagen. Segundo, me hace perder la visa cuando sabe que voy a Estados Unidos de promoción. Enviaron un correo a la Embajada americana diciendo que iba a trabajar. La Embajada me deja viajar, ellos siguen enviando cartas y me quitan la visa americana. Tercero, Giovanny cada vez que se emborracha empieza a mandarme audios ofensivos y degradantes y ya lo último fue atender contra mi integridad física y laboral”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

(Vea también: Ciro Quiñónez respondió a Giovanny Ayala sobre pelea a puños: “Otra versión y con pruebas”)

Abogado de Ciro Quiñónez se pronuncia contra Giovanny Ayala

Miguel Ángel Morales habló en ‘La red’:

“Se ha venido cometiendo actos de hostigamiento. Esto consiste en instigaciones y persecuciones que le ha hecho, no solo Ayala, sino su equipo de trabajo y sus seguidores, en contra de Quiñónez. Tan es así el punto, que lo han ido a perseguir a sus lugares de trabajos, escenarios y eventos públicos y eso ya está denunciado ante la Fiscalía”.

Para finalizar, Ciro Quiñónez afirmó: “No solo la medida cautelar es para él, es mutua, si a él le pasa algo, es mi responsabilidad, si a mí me pasa algo, igual”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.