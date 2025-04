La presentadora Mabel Cartagena, de 42 años y con paso en programas como ‘Día a día’, ‘También caerás’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, de Caracol Televisión, y ‘Muy buenos días’, ‘El lavadero’, del Canal RCN, entre otros, confesó en los últimos días que se retiró sus implantes mamarios y dio a conocer la razón que la llevaron a tomar dicha decisión.

La también modelo, que en enero estuvo en una fuerte polémica en redes sociales por supuestamente haberse negado a tomarse una foto con una de sus seguidores, señaló en conversación con la emisora La Kalle que le preocupó sufrir del síndrome de Asia, el cual se refiere a una reacción del cuerpo a sustancias ajenas.

Así lo define el portal de salud de Mapfre en España: “Es un síndrome muy raro provocado por la reacción inmune del organismo a sustancias ajenas a él como prótesis de silicona y su tratamiento es la extracción de dichas prótesis”.

Basado en lo anterior, Cartagena explicó que fueron varias las razones por las que decidió volver a pasar por el quirófano para retirarse sus prótesis, luego de 19 años con ellas.

Mabel Cartagena confesó por qué se quitó sus implantes mamarios

“Me cansé de verme como la ‘chicholina’, de pronto no tenía las prótesis más grandes del mundo, pero después de dos hijos, de la lactancia, pues obviamente se caen”, inició la bumanguesa de 42 años.

Otro de los factores que Mabel Cartagena quiso dejar claro fue que ya no estaba a gusto con su aspecto físico, pese a que sus seguidores siempre la han elogiado por su belleza, aseguró que la cuestión fue más personal y su rol de madre la hizo cambiar de pensamiento.

“Me sentía vulgar, de pronto la gente no veía así, pero yo, personalmente, me veía al espejo y decía: ‘No me gusta. El escote se me ve muy llamativo’. Ya yo era mamá. El hecho de que yo quería verme sexy, porque todas pasamos por esos momentos, ya yo había quemado esa etapa, ya no quiero, ya estoy en otro rol y me cansé“, agregó la expresentadora de ‘El lavadero’ del Canal RCN.

Sobre cuándo decidió quitarse sus prótesis, Cartagena indicó que fue durante la pandemia del COVID-19, la cual llegó a Colombia a mediados de marzo de 2020.

“Y se mete la pandemia. Y en plena pandemia empiezo a escuchar el tema del síndrome de Asia y yo dije ‘no… Yo no quiero pasar por eso’, yo llevaba 19 años con prótesis, ya me las parrandié”, comentó la madre de Mateo y Luca Decoud Cartagena.

Además, en sus palabras, la también empresaria, pues en 2019 dio a conocer su emprendimiento de marca de zapatos, explicó qué es el síndrome de Asia, que, al parecer, fue uno de los mayores factores que la impulsó a querer quitarse los implantes.

Mabel Cartagena dijo cómo se siente ahora sin implantes mamarios

“El síndrome de Asia es en el que tanto hombres y mujeres pueden experimentar muchos síntomas en el que tu cuerpo está rechazando algún cuerpo extraño que te hayas puesto; te puede pasar con un diente que te pongan, ¿viste las personas que se rompen un brazo y les tienen que poner tornillos? Tu cuerpo lo puede rechazar, pero en mujeres se vio muchísimo por las prótesis mamarias, que empezaron a tener cambios físicos, mentales, hormonales. Es que es un tema muy grande, no soy experta”, afirmó.

Finalmente, la presentadora reveló cómo se ha sentido después de retirarse los implantes por no sufrir el síndrome de Asia: “Yo dije: ‘Uy, esto existe, con mayor razón me las quito’, y en octubre de pandemia me las quité y yo, la verdad, me siento muy chévere“.

