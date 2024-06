En una entrevista para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, la presentadora e ‘influencer’ Dayana Jaimes, viuda del artista de música vallenata Martín Elías Díaz, abrió su corazón y manifestó su deseo de volverse a enamorar y conformar una familia.

(Lea también: Flavia Dos Santos en Valledupar: presentará su libro ‘Eva mordió la manzana’ en FELVA 2024)

Jaimes señaló que nunca dudó del amor que Martín Elías sentía por ella y aseguró que ha sido difícil encontrar el amor de nuevo, pero dejó claro que las parejas que ha tenido han cumplido un propósito en su vida.

“Ha sido complicado, no ha sido fácil y las personas que han llegado a mi vida han cumplido un propósito. Me dicen: ‘Dayana, quédate sola’ y yo digo que no, yo no me quiero quedar sola, me quiero volver a enamorar, quiero ser feliz. Yo soy feliz, pero quiero ser feliz con una familia”, dijo.