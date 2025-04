En medio de una tormenta mediática que se desató en redes sociales, Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, se convirtió en el centro de una nueva controversia.

Todo comenzó con la circulación de un video en TikTok que señalaba una presunta relación sentimental entre Jaimes y Evelio Escorcia, esposo de su cuñada Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz.

La comunicadora social no ha emitido declaraciones directas sobre el supuesto escándalo, pero en redes han mostrado un video que la viuda grabó hace tiempo hablando de su relación con los hijos de Diomedes.

“Habló más con unos hermanos de Martín que con otros, me las llevó superbién con Lily, me la llevó bien ‘Matincito’, si veo a Patricia la saludo, o sea con todos, la gente vive imaginándose, inventando cuanta locura que no es”, dijo Jaimes.