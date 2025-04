Daniela Ospina, reconocida por su faceta como exvoleibolista, empresaria y creadora de contenido, ha construido una vida exitosa fuera de Colombia.

Desde hace varios años decidió radicarse en Miami, ciudad desde la cual ha impulsado con fuerza su marca de ropa deportiva Dan Five y su etapa como modelo. Esta etapa comenzó luego de su separación del futbolista James Rodríguez, con quien estuvo casada por más de cinco años y con quien tuvo a su hija, Salomé.

Recientemente, Daniela causó revuelo en redes sociales al compartir, con un toque de humor, uno de esos momentos familiares que a muchos les resultan muy comunes: los “celos” entre hermanos por el cariño de mamá.

Durante una de sus historias en Instagram, la exesposa de James Rodríguez mostró una imagen en la que se ve a su mamá, Lucía Ramírez, abrazando efusivamente a su hijo David Ospina, reconocido arquero de la Selección Colombia.

Lo curioso es que esta imagen le fue enviada por varios de sus seguidores, quienes bromearon con el supuesto favoritismo de doña Lucía hacia David. Con picardía, Daniela comentó:

“Mi mamá tiene dos brazos y los dos los usó para abrazar a mi hermano. Ustedes son terribles, no voy a dar nombres, pero varios —o muchos— me han mandado esta imagen de Lucía y David Ospina. Y después mi mamá ni me abraza y me regaña. Mamá, que conste que no la vi yo… todo el mundo la vio y me la mandó”, dijo entre risas.