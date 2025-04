Daniela Ospina ha logrado desligarse de su imagen como expareja de James Rodríguez para destacarse por su propio trabajo, como por ejemplo, su lado empresarial y fit.

Hace poco publicó en sus redes sociales que estuvo invitada a un programa de entretenimiento llamado ‘En casa con Telemundo’ en el que participó dando algunos ‘tips’ de bienestar:

“Te invito a que te unas a mi reto ‘Tu peso ideal’, donde juntos lograremos con disciplina, buena alimentación y movimientos lograr construir tu vida saludable. Acá te comparto un poco de mi paso por este programa compartiendo mi última colección deportiva de Danfive“.

En el video aparece Ospina junto a su esposo Gabriel Coronel, quien es el conductor del espacio de televisión, haciendo algunos ejercicios esenciales para los televidentes.

Prensa española trató mal a Daniela Ospina

Lo cierto es que durante un pódcast llamado ‘Sin rodeo con Jomari’, la empresaria y creadora de contenido habló de los momentos que más la han marcado desde que apareció en redes sociales, sobre todo cuando viajó a España, ya que la prensa no la trató nada bien:

“Me tildaron de travesti, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces me acuerdo y digo: ‘¿Yo cómo no caí en alguna depresión o en algo?’. Siempre he sido una mujer muy fuerte, siempre he tenido muchísimo carácter, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida y sobre todo porque yo todavía estaba muy jovencita, no lo pude asumir como lo asumiría ahora, por ejemplo”.

Y es que ser una figura pública es estar expuesta constantemente a los comentarios en redes sociales por parte de millones de personas, además de los fotógrafos y la prensa.

Cómo conoció Daniela Ospina a Daniel Coronel

En dicha entrevista, la empresaria contó detalles sobre su historia de amor y aseguró que no lo conocía antes de conocerlo.

“Mi amiga me sacó un catálogo y me dijo: ‘¿Qué quieres?’, ahí me salió este muñeco de torta. Ahí lo empecé a seguir. Ella obviamente le dijo: ‘Ella es Daniela, te la voy a presentar, está soltera, tú estás soltero’. Ella hizo eso y ya”, afirmó Ospina.

A pesar de que han tenido una buena historia de amor, se casaron y ahora comparten un hijo, las cosas no han sido sencillas. Según cuenta Ospina, para ella no es fácil entregar sus sentimientos ni tampoco expresar sus emociones. Además, reveló que en una oportunidad sí le dijo que se fuera. Sin embargo, él, con toda la paciencia y amor, le ha dado tiempo de aprender.

El cambio de vida que ha tenido Daniela Ospina en los últimos años ha sido impresionante. Aparte de tener un hogar que ella creyó que no volvería a tener, está muy bien con sus empresas y muchas marcas la contratan constantemente gracias a su contenido en redes sociales.

En la actualidad está viviendo su mejor momento, sobre todo porque, aparte de su hijo mejor y su esposo, la complicidad que tiene con Salomé es increíble. A pesar de que los años han pasado, madre e hija fueron criticadas por una falda para un concierto de J Balvin que para algunos fue inapropiada para su edad.

