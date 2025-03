Daniela Ospina se ha consolidado como un referente exitoso y versátil en la esfera del entretenimiento. Con un papel destacado como ‘influencer’ y empresaria, su personalidad y logros la han convertido en una figura admirada en el ámbito digital y empresarial.

Madre dedicada de dos hijos, ha sabido balancear su vida profesional con su rol familiar de manera ejemplar. Desde que decidió tomar rumbos distintos a los de su exesposo, su enfoque ha estado en su crecimiento personal y profesional, así como en la atención a sus hijos.

En este nuevo capítulo de su vida, ha encontrado de nuevo el amor al lado de Gabriel Coronel, un reconocido actor y modelo venezolano, con quien convive en Miami junto a Salomé y Lorenzo, sus hijos.

Además de disfrutar de su ambiente familiar, Daniela no deja de participar activamente en las redes sociales, donde mantiene una interacción constante con sus seguidores. A través de estas plataformas, comparte aspectos de su vida cotidiana y profesional, construyendo una comunidad fuerte y comprometida.

Una publicación reciente en su cuenta de Instagram, donde aparece con su hijo Lorenzo, despertó la preocupación entre sus fans. En la fotografía, la empresaria expresó su tristeza por no poder estar en ciertos lugares y momentos especiales.

“Hoy con el corazón arrugado de no poder estar en lugares que amo, en momentos que serán solo una vez e inolvidables, pero entendiendo que para Dios todo es perfecto”, manifestó Daniela.

Esa sensación de pérdida se debe a las exigencias de su carrera, que la llevan a gestionar múltiples proyectos en diferentes lugares, ya sean relacionados con su línea de ropa deportiva u otras colaboraciones. Estos compromisos requieren de su presencia en diversas ciudades y países, lo que inevitablemente la aleja de momentos familiares importantes.

La salud mental de Daniela también ha sido tema de conversación. En varias ocasiones, ha discutido en sus redes sociales sobre cómo su estado de ánimo varía significativamente.

“A veces me despierto con toda la energía, lista para conquistar el mundo, pero hay días en que prefiero no hacer nada y quedarme en casa“, compartió en una publicación. Además, ha mencionado cómo este equilibrio entre sus altos y bajos la afecta, especialmente, en su vida social. “Si decidió ir a una fiesta, siento que hay que disfrutarla, porque si no, mejor no salgo. Y hay días en los que simplemente no tengo el ánimo y decidió no salir”, confesó.

