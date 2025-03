‘El Desafío’ siempre ha sido una competencia dura, no solo porque las personas se enfrenten físicamente, sino porque también es una pelea psicológica de resistir y, además, tener que convivir con muchas personas desconocidas.

Sin duda, ‘Guajira’, para la temporada 2023, era una de las favoritas debido a sus capacidades físicas, considerada como una de las más fuertes de ese año. Llegó a la final, pero a la hora de enfrentarse con ‘Aleja’, a quien muchos subestimaron, no logró superarla por cuestión de suerte y puntería.

Finalmente, quien se llevó el premio millonario fue la rubia, dejando muy molesta a ‘Guajira’.

Teniendo este contexto claro, ahora la exparticipante subió un video en el que estaría hablando nuevamente de lo que pasó ese año:

“‘Oye, qué graciosa eres’. Gracias, perdí la final de un ‘reality’ siendo la mejor de esa temporada y la favorita para ganar“, mientras aparecía bailando una canción de Bad Bunny.

Ante esta declaración, los fanáticos reaccionaron y no la trataron muy bien, pues consideran que ya es tiempo de soltar lo que pasó hace tanto tiempo y enfocarse en otras cosas del presente.

“¿El chiste llega por correo?”, “supéralo. La otra ya se mamó la plata y está aún no lo supera, pero ya la veo en ‘La casa de los famosos’ en la tercera temporada”, “ya se quedaron sin contenido o qué”, “por ese ego tan alto es que no ganó”, “vive el presente y disfruta de Kevyn que eres la afortunada”, “entonces no es graciosa, es bien payasa”, fueron algunos comentarios en redes.

