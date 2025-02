El conflicto entre las exparticipantes del ‘Desafío XX‘ sigue provocando controversia en redes sociales. La disputa, originada por una presunta infidelidad, ha escalado con fuertes declaraciones y publicaciones indirectas.

‘Anamar’, quien formó parte del ‘reality’, tuvo un romance con Renzo Meneses durante la competencia. Su relación continuó tras el programa, y en diversas ocasiones fueron vistos compartiendo juntos. Sin embargo, hace unos meses, la paisa denunció al barranquillero por presunto maltrato y lo acusó de haberle sido infiel con otra participante del programa.

Para respaldar sus afirmaciones,‘Anamar’ compartió en redes sociales varias fotos y videos en los que reveló que, luego de una fuerte discusión entre ambos, Renzo viajó a Santa Marta con una amiga. La identidad de esta persona fue motivo de especulaciones hasta que finalmente se confirmó que se trataba de Karen.

¿Qué sucedió entre ‘Anamar’ y Renzo?

Los rumores sobre la ruptura entre ‘Anamar’ y Renzo comenzaron cuando la azafata publicó una serie de mensajes en su cuenta de X, dando indicios de la situación. Uno de sus posts decía: “Si me quedo me daño más, mejor irme aunque me rompa, todo estará bien”.

Si bien al inicio la paisa evitó hablar directamente del tema, más tarde confirmó los detalles en una entrevista con ‘La Red’. ‘Anamar’ confesó que desde el principio habían ocurrido faltas de respeto por parte de Renzo, pero ella ignoró las “red flags”.

También aseguró que él mantenía cercanía con Karen, incluso llegando a dormir juntos en varias ocasiones, algo que en su momento no le pareció sospechoso, pues confiaba en ambos y sabía que Karen estaba casada.

La pelea entre ‘Anamar’ y Karen

El escándalo se intensificó cuando en redes sociales circularon fotos de Renzo y Karen disfrutando en la playa, lo que confirmó la versión de ‘Anamar’. A pesar de las críticas y ataques recibidos, la paisa se mostró firme y respondió que no es responsable de lo que otros elijan creer.

Karen, por su parte, evitó dar declaraciones directas, pero publicó un video en Tiktok con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia ‘Anamar’.

“No te ofendas, pero no existe competencia para mí, respetuosamente tú nunca podrías ser como yo. Irrespetuosamente, me daría asco ser como tú”, escribió Karen.

La respuesta de la paisa no se hizo esperar. A través de un video que presuntamente publicó en sus historias de Instagram.

“¿Quién quisiera ser como alguien que no tiene estudios? ¿Qué se la pasa en fiestas drogándose? Siendo infiel a su esposo. ¿Quién quisiera ser como una persona que se mete en las relaciones de sus amigas. Asco ser cómo tú”, concluyó.

