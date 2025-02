Lady Tabares, una de las concursantes de ‘La casa de los famosos’, y ‘La abuela’ han protagonizado una fuerte discusión frente a sus compañeros, según Tabares, la adulta mayor no la respeta.

(Vea también: ‘La abuela’, de ‘La casa de los famosos’, derrocha amor: ha dado más besos que Nataly Umaña)

En la noche de este martes 4 de febrero, Lady Tabares, reunió a su equipo de trabajo para conocer de primera mano su versión del problema y frenteó a ‘La abuela’.

“¿Por qué tendría que contarles a ustedes lo que ella me ha hecho? No estoy poniendo quejas, solo le estoy dejando claro a ella cómo me ha tratado. Si a usted no le incomoda la vulgaridad, es su problema, pero conmigo no sea vulgar ni me falte al respeto.”

Leidy VS la Abuela, estas dos ya tenían su problema cazado y la verdad es que Leidy ha sido muy prudente en todo 🫣 #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/4Lp0BsJOnr — Anxiety (@andrescaceress1) February 5, 2025

Luego, ‘La abuela’, la interrumpe y le dice lo siguiente: “Yo a usted no la he irrespetado. Nunca. Yo le hablo como soy yo”.

De inmediato, Tabares la interrumpe y le contesta: “No me alce la voz. No me trate mal”, en repetidas ocasiones.

Tabares se calmó porque ‘Peluche’ le dijo que no se dejara provocar por la discusión y trajó algunos ejemplos de por qué no soporta a la creadora de contenido.

¿Dónde puedo ver ‘La casa de los famosos en Colombia’?

La transmisión de este programa está a cargo de RCN Televisión, donde se emite de lunes a viernes a las 9:00 p. m. y fines de semana a las 8:00 p. m. Además, si se pierde algún episodio o prefiere seguir el minuto a minuto de lo que ocurre en la casa, puede acceder a los contenidos exclusivos a través de la plataforma digital de RCN, disponible en su sitio web oficial y su aplicación móvil. También encontrará resúmenes y entrevistas en las redes sociales oficiales del programa, las cuales estarán conducidas por la ‘host’ digital, Ornella Sierra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.