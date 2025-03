En diciembre del año pasado, ‘Anamar’, exparticipante del ‘Desafío’, denunció a su exnovio ‘Renzo’, por presunto maltrato, al compartir una serie de fotografías en las que se veía violencia doméstica.

A través de una publicación en redes sociales, compartió imágenes que mostraban marcas en su cuerpo y su rostro. Además publicó un video entre lágrimas de los sucedido. La relación entre ambos, que comenzó durante su participación en el ‘reality’ y parecía estar consolidada, ha terminado de forma inesperada y alarmante.

‘Anamar’ también acusó a su excompañera Karen Candia, quien estaba casada con un francés, de involucrarse en la relación sentimental con Renzo y por eso llegó a su fin. Karen guardó silencio sobre el tema y tres meses después, se pronunció sobre el asunto.

¿Qué dijo Karen, del ‘Desafío’ sobre Renzo y Anamar?

La exdesafiante contó que nunca se metió en la relación de esa pareja, y expresó su verdad sobre el tema:

“Nunca hubo un ‘te quiero’ o un ‘quiero salir contigo’, nada de eso. Simplemente, las cosas fluyeron de manera natural y fue chévere, nunca se forzó nada, que es lo más importante. Yo lo invité a Cartagena y él me respondió: ‘No puedo, estoy terminando una relación’. Aunque en realidad ya la había finalizado, el problema era más por ella que por él, porque ella no quería dejarlo ir. Hablando con Renzo, me di cuenta de que ella seguía aferrada a la relación.”

Luego, contó: “Por esa parte, nunca me metí en una relación, que quizás no era una relación. Entonces estoy súpertranquila que no dañé nada. En Cartagena hubo besos, abrazos, jamás pensamos que en último día íba a pasar tanta cosa”.

“Ella me hablaba mal de Renzo. Yo le decía: ‘Alejáte, si tú estás sintiendo eso, aléjate y huye de esa persona’. Tienes que fluir y ya. Pero, ella hablaba mal de Renzo con otras personas, de eso me enteré”.

Karen Candia comentó que sí eran amigas con Anamar, sin embargo, la contradice cuando indica que ella le ayudó con varios contratos de modelaje, del cual solo fue uno. “Eso es mentira, solo fue uno, no muchos como ella decía”.

¿Karen y Renzo están saliendo?

La exparticipante contó que ya no sale con Renzo. “Llevamos dos meses sin vernos. Después de Cartagena ya no más”.

Karen explicó que la expareja de Anamar estaba enfocado en la situación con su expareja y tenía que salir de un problema jurídico. “Me estaba involucrando en ese problema y la verdad mi energía es muy valiosa. De mi parte decidí alejarme. Es un hombre increíble y es un caballero, me respetó”.

Candia decidió alejarse de Renzo y en ese momento se conectó con otras experiencias y con sus proyectos, así que él pasó a otro plano.

