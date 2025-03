Martha Liliana Ruiz es una figura emblemática en el panorama de la televisión colombiana, reconocida no solo por su talento actoral sino también por su fortaleza personal.

En un reciente episodio del pódcast ‘Sinceramente Cris’, conducido por Cristina Estupiñán, Ruiz compartió detalles conmovedores sobre su batalla contra el cáncer de lengua, una enfermedad que ella atribuye a los años de reprimir sus opiniones para evitar conflictos.

“¿Qué es lo que me enfermó? Quedarme callada muchas veces por conciliadora. Entendí que lo que uno no expresa, lo va enfermando y ese es el origen de mi enfermedad. Yo literalmente me mordí la lengua y eso se me devolvió”, explicó la actriz.

Lo que tal vez fue más difícil para Ruiz, además de su diagnóstico, fue la reacción del público en línea. La actriz relató cómo algunos usuarios de internet se burlaron de su manera de hablar y llegaron a insinuar que su muerte era inminente.

“La gente llegó a darme por muerta. Recibí mensajes muy crueles, incluso mujeres escribiéndome cosas despiadadas hacia mi esposo y hacia mí”, expresó Martha Liliana.

A pesar de estas duras críticas, Martha Liliana ha demostrado una resiliencia admirable y ha seguido luchando contra su enfermedad. “Estoy luchando para no morirme. Además, mi esposo no está en feria”, afirmó, destacando el soporte que ha tenido por parte de su familia en estos tiempos difíciles.

La actriz comentó que sigue visitando regularmente al médico para asegurarse de que no hay nuevos problemas de salud que necesiten atención. Además de compartir su lucha personal, Ruiz hizo un llamado a la empatía y el respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están atravesando por situaciones de salud complicadas.

